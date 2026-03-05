أمريكا وكندا تسيّران طائرات حربية لاعتراض طائرات استطلاع روسية قرب ألاسكا

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، أنه تم تسيير طائرات حربية أمريكية وكندية لاعتراض طائرات استطلاع روسية بالقرب من ألاسكا وكندا.

وتم رصد طائرتين عسكريتين روسيتين من طراز "تي يو -142" ومرافقتهما حتى أن غادرتا منطقة تحديد الدفاع الجوي. وأوضحت (نوراد) أن الطائرتين لم تدخلا المجال الجوي السيادي للولايات المتحدة أو كندا.

وأكدت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أن مثل هذه الوقائع مع الطائرات الروسية تحدث بصورة متكررة، ولا تعتبر تهديدا مباشرا. وقال خبراء عسكريون إن هذه الاختراقات عادة ما تستخدم لاختبار الدفاعات الجوية للدول.

وكانت واقعة مماثلة حدثت في فبراير الماضي، عندما تم اعتراض قاذفتين روسيتين بعيدتي المدى من طراز "تي يو- 95"، ومقاتلتين من طراز "إس يو-35"، وطائرة استطلاع.