السجن 13 عاما لسوري هاجم سائحا عند نصب للهولوكوست في برلين

قضت محكمة ألمانية بسجن سوري لمدة 13 عاما لتنفيذه هجوم طعن استهدف سائحا إسبانيا عند نصب تذكاري للهولوكوست في برلين.

وأدانت المحكمة في العاصمة الألمانية اليوم الخميس المتهم /20 عاما/ - من بين تهم أخرى بالشروع في القتل ومحاولة الانضمام إلى منظمة إرهابية في الخارج.

وكان الادعاء العام الاتحادي الألماني قد صنف الجريمة التي وقعت قبل نحو عام على أنها ذات دوافع إسلاموية متطرفة ومعادية للسامية.

وكان الادعاء العام طالب بالسجن المؤبد. وطبقت المحكمة - كما طلب الادعاء - قانون العقوبات العام. في المقابل طالب الدفاع بعقوبة أحداث لمدة سبع سنوات.

وبحسب الحكم، سافر السوري في 21 فبراير 2025 من مدينة لايبتسيج الألمانية إلى برلين لينفذ باسم تنظيم داعش هجوما على أحد الأشخاص. وذكر الادعاء العام أن المتهم اختار عمدا نصب الهولوكوست القريب من بوابة براندنبورج، وعرض خدماته للتنظيم كعضو عبر تطبيق للمراسلات. وفي حقل الأعمدة التذكارية وجه السوري للضحية البالغ الآن 31 عاما طعنة غائرة في الرقبة بنية القتل.

ونجا السائح الإسباني بصعوبة من الهجوم. وحتى اليوم لا يزال غير قادر على العمل ويتلقى علاجا نفسيا. وقد شارك في المحاكمة بصفة مدع بالحق المدني.

واعترف المتهم أمام المحكمة بأنه "أمسك بشخص" ووجه له طعنة غائرة، وأضاف: "بعد ثانية واحدة فقط من الفعل شعرت بالندم". وقال المتهم إن سفره إلى برلين جاء تحت ضغط شريك محادثة تعرف عليه أثناء مشاهدته مقاطع فيديو لتنظيم "داعش". وطلب المتهم الصفح.

وكان السوري قد وصل إلى ألمانيا عام 2023 بصفته لاجئا قاصرا غير مصحوب بذويه وكان يقيم في مركز إيواء في لايبتسيج. وبعد نحو ساعتين ونصف الساعة من الهجوم عند النصب التذكاري سلم نفسه للشرطة، وهو محتجز منذ ذلك الحين على ذمة التحقيق.