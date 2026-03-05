كييف تعلن إسقاط 136 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 136 من أصل 155 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 155 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالما" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وميليروفو وبريمورسكو - أختارسك الروسية، وهفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه جرى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 136 طائرة مسيرة معادية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو في 4 مارس إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الخميس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 76 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه "(تم تدمير) 33 طائرة مسيرة - فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و17 فوق مياه البحر الأسود، و10 فوق أراضي جمهورية القرم، وتسع فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأربع فوق أراضي اقليم كراسنودار، ومسيرتين اثنتين فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.