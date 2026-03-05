إسلام أباد: زعماء الأحزاب بباكستان يؤيدون استهداف إيران لإسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• رنا ثناء الله، مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية قال إن بلاده على اتصال مع إيران لتهدئة التوتر وتجنب استهداف دول الخليج





قال رنا ثناء الله، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية، إن زعماء الأحزاب في بلاده يؤيدون الرد الإيراني على إسرائيل بصواريخ بالستية ومسيرات.

جاء ذلك في تصريح لقناة جيو نيوز، الخميس، قيّم فيه الوضع في منطقة الشرق الأوسط إثر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران منذ السبت، والرد الإيراني على ذلك.

وأوضح ثناء الله أن إسلام أباد على اتصال دائم مع إيران لتهدئة التوتر وتجنب استهداف دول الخليج وإنهاء سوء التفاهم.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها خلف قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وأضاف ثناء الله أن باكستان تسعى جاهدة لمنع استهداف إيران لدول الخليج، وأنها تبذل جهودها لتيسير التواصل بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وتابع قائلا: "الحرب فُرضت على إيران، وباكستان تسعى بكل طاقتها لإنهاء هذه الحرب بالسبل الدبلوماسية".

وقُتل 926 شخصا في إيران بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، نتيجة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت فجر 28 فبراير الماضي.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.