بلومبرج: الصين تطلب من مصافي النفط لديها وقف تصدير الوقود إثر تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

• توقفت عن توقيع عقود جديدة لتصدير الوقود وتتفاوض على إلغاء شحنات متفق عليها، في إطار تداعيات الحرب على إيران..

طلبت الصين من مصافي النفط لديها وقف تصدير الوقود والمشتقات، عقب تأثر إمدادات الطاقة بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة بهجمات على دول بالمنطقة وإغلاق مضيق هرمز.

ووفقا لوكالة بلومبرغ، الخميس، أصدرت الحكومة الصينية توجيهات لأكبر مصافي النفط في البلاد بتعليق صادرات الديزل والبنزين، إثر تصاعد الصراع بالشرق الأوسط، وتضرر الإمدادات من إحدى أكبر مناطق إنتاج النفط في العالم.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تحددها أن "مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين) اجتمعوا مع مديري المصافي، حيث وجهوا دعوة شفهية إلى تعليق مؤقت وفوري لشحنات المنتجات المكررة".

كما طلبت بكين، بحسب بلومبرغ، من المصافي التوقف عن توقيع عقود جديدة والتفاوض على إلغاء الشحنات المتفق عليها سابقا.

والأربعاء، أعلنت إيران أن مضيق هرمز أصبح تحت "السيطرة الكاملة" لجيشها، و"حظر المرور" عبره، ما يعني منع مرور كل سفن النفط والتجارة والصيد.

وفي 2 مارس الجاري، أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري أن المضيق مغلق، وأي سفن تحاول عبوره ستتعرض للهجوم.

ومن مضيق هرمز الاستراتيجي يمر نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفعت أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية في أنحاء العالم.

وتسببت الحرب على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله ورقة ضغط استراتيجية لإيران في أي مواجهة إقليمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 1700، كما تهاجم ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعض الهجمات خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.