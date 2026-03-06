تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حجم التحديات التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية، قائلا: «هل إحنا في مصر ما قابلناش خلال الفترة الماضية، ظروف وتحديات وإساءات صعبة ضد مصر؟ حتى لو قلنا مؤامرات، لكن ممكن تقرأ في القرآن (فصبر جميل(».

وأضاف خلال حفل إفطار الأكاديمية العسكرية، مساء الخميس، أن الصبر الجميل يكون على الملمات والمشاكل والمصاعب والتحديات، ضاربا المثل بقصة نبي الله يعقوب الذي صبر أربعين عاما على ما فعله أبناؤه بشقيقهم يوسف، وظل يكتفى بالشكوى لله وحده.

وتابع قائلا: «لو إحنا بنتعامل مع بعضنا البعض، ومع دول جوارنا على كده، هتعرفوا ليه أنا كنت قبل كده عندي صبر جميل، ربنا بينصر الصابرين وبيقول (إن الله مع الصابرين) حاولنا، لكن ما وفقناش، واللي بنتمناه الآن أن تتوقف الحرب قبل ما الأمور تستفحل أكتر من كده، رغم أن طبول الحرب عندما تدق بيكون صعب جدًا إيقافها، خاصة أن منطقتنا تمر بظروف صعبة، وهي الحقيقة ما بتخلصش، دي ظروف منطقتنا».

ووجه رسالة إلى المصريين والمسئولين أكد فيها أن «الفهم مهم»، مشددا أن الفهم الحقيقي لا يتأتى إلا من خلال العلم والدراسة والتقدير الحقيقي للأمور، وبدون ذلك لا يمكن اعتباره فهما.

وأشاد بوعي الشعب المصري، لافتا إلى أن ما لمسه بعد أحداث 7 أكتوبر واندلاع الحرب في غزة يعكس هذا الفهم، مؤكدا أن رد فعل المصريين كان «متوازنا جدًا».