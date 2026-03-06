الرئيس السيسي: لا مكان للمحاباة أو التمييز في اختيار الدارسين بالأكاديمية العسكرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البيئة التعليمية داخل الأكاديمية تقوم على الانضباط الأخلاقي التام، مشددا على عدم سماع أي دارس أو دارسة لفظا غير لائق طوال مدة تواجده.

وأكد خلال كلمته بحفل إفطار الأكاديمية العسكرية، مساء الخميس، أن هذا الأمر «غير مقبول وغير مسموح به» داخل الأكاديمية، موضحا أن الهدف من ذلك هو ترسيخ الاحترام المتبادل ليكون «نسيج المتواجدين داخل الأكاديمية نسيجا قويا».

ولفت إلى أن الأكاديمية تضم شبابا من تخصصات متنوعة تشمل وزارات الخارجية، والنقل، والتربية والتعليم، والمالية، بالإضافة إلى كوادر من الرقابة الإدارية، والمخابرات العامة، والقضاء.

وأشار إلى اقتراح وزير المالية في البداية مدة شهر، قبل المطالبة لرفعها لثلاثة أشهر بعد زيارته، إلا أن الرئيس وجه بأن تكون المدة «ستة أشهر».

وأكد أن معايير اختيار الدارسين تبتعد تماما عن «أي شكل من أشكال المحاباة أو التمييز»، مؤكدا أن «المستوى الحقيقي» هو المعيار.

ونوه أن تعميم هذا النهج على المنشآت التعليمية من شأنه أن يحقق نتائج تتجاوز كثيرا معدل التحول المنشود لإحداث التغيير على صعيد الشخصية.

وأشار إلى توفير المسجد والكنيسة جنبا إلى جنب داخل الأكاديمية، قائلا: «هنا ستجدوا المسجد والكنيسة، لا بنقول لحد يدخل ولا بنقول لحد متدخلش.. اللي عايز يتفضل».