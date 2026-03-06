نبيل فهمي: استهداف إيران الدول الخليجية مخالفة صريحة للقانون الدولي

وزير الخارجية الأسبق يدعو لوقف إطلاق نار شامل والبدء الفوري في العمل الدبلوماسي

دعا وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إلى وقف إطلاق نار كامل وشامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ، والبدء الفوري في العمل الدبلوماسي والسياسي حفاظا على أمن واستقرار المنطقة وتجنبا لتداعيات إقليمية ودولية خطيرة.

وأكد فهمي في تصريح صحفي رفضه الكامل والقاطع لاستهداف ايران الغاشم والخطير لمواقع في الدول الخليجية والعربية ، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية ، وخطأ استراتيجي فادح من جانب إيران في استعداء جيرانها العرب، خاصة في ظل التزامهم بعلاقات حسن الجوار وعدم السماح باستخدام أراضيهم أو اجوائهم أو مياههم الإقليمية في عمليات ضد إيران.