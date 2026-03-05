رئيسة الوزراء الإيطالية: سنرسل أنظمة دفاع جوي إلى دول الخليج

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، اليوم الخميس، إن بلادها سوف ترسل أنظمة دفاع جوي إلى دول الخليج التي تعرضت لهجمات إيرانية ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وقالت ميلوني لمحطة الإذاعية "آر تي إل 5ر102": "تعتزم إيطاليا، شأنها شأن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تقديم مساعدات لدول الخليج".

وأضافت: "نتحدث هنا بوضوح عن الدفاع، (ولا سيما) الدفاع الجوي، وذلك ليس فقط لأنها دول صديقة، ولكن أيضا لوجود عشرات الآلاف من الإيطاليين في تلك المنطقة، ونحو ألفي جندي يتعين علينا حمايتهم، كما أن منطقة الخليج تعتبر مهمة من أجل توفير الإمدادات".

ومنذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران مطلع الأسبوع الجاري، استهدفت طهران مواقع في دول الخليج ردا على ذلك، بما في ذلك أهداف مدنية وقواعد عسكرية أمريكية.

غير أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية والعديد من المباني، بحسب بيانات رسمية في عدد من الدول المتضررة.