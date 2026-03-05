واشنطن: تأثير حرب ⁠إيران على أسواق الطاقة سيكون مؤقتا وزهيدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتبر وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن تأثير حرب ⁠إيران على أسواق الطاقة العالمية سيكون "مؤقتا وزهيدا" مقابل الأهداف العسكرية التي تطمح واشنطن لتحقيقها.

وقال رايت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" مساء الأربعاء: "سيكون هذا ⁠الوضع مؤقتا بالتأكيد، فإمدادات النفط وفيرة في أنحاء العالم، والإنتاج الأميركي عند مستويات قياسية".

وأردف بالقول: "سنتجاوز هذه الأزمة، إنها مجرد عثرة على الطريق"، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير أن ​إغلاق مضيق هرمز أمر مؤقت، وأن ‌البحرية الأميركية تعتزم مرافقة ⁠ناقلات النفط عبر الممر المائي الذي ينقل ​عادة نحو خُمس استهلاك العالم اليومي من النفط.

والأربعاء، أعلنت إيران أن مضيق هرمز أصبح تحت سيطرة جيشها بالكامل، وقررت حظر المرور عبره، ما يعني منع مرور كل سفن النفط والتجارة والصيد.

وأفاد رايت بأنه في الوقت الراهن تركز البحرية الأمريكية، والقوات المسلحة، ⁠على "نزع سلاح النظام الإيراني".

ومنذ السبت تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 1700، كما تهاجم ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعض الهجمات خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.