أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين محمد وهبي مديرًا فنيًا لمنتخب المغرب الأول، خلفًا للمدرب وليد الركراكي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس برئاسة فوزي لقجع.

ووجه لقجع الشكر إلى الركراكي على الفترة التي قضاها في قيادة المنتخب المغربي، بعدما تولى المهمة في أغسطس 2022 ونجح في تحقيق إنجاز تاريخي بوصول منتخب المغرب لكرة القدم إلى المركز الرابع في كأس العالم 2022، قبل أن يخسر نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026.

وكان لقب البطولة قد ذهب إلى منتخب السنغال لكرة القدم، الذي تفوق على المغرب بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بعد مواجهة امتدت إلى 120 دقيقة.

ومن المقرر أن يقود وهبي المنتخب المغربي خلال مواجهتين وديتين أمام منتخب الإكوادور لكرة القدم يوم 27 مارس في مدريد، ثم أمام منتخب الأوروغواي لكرة القدم يوم 31 من الشهر ذاته في فرنسا، ضمن استعدادات المنتخب لخوض منافسات كأس العالم 2026.