الحرس الثوري يعلن دخول صاروخين فرط صوتيين برؤوس انشطارية الخدمة واستهداف مطار بن جوريون

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إدخال طرازين جديدين من الصواريخ الفرط الصوتية إلى الخدمة، وذلك ضمن الموجة العشرين لعملية «الوعد الصادق» التي استهدفت الأراضي المحتلة قبل قليل.

وقال في بيان عبر حسابه على «تيلجرام» قبل قليل: «يعلن الحرس الثوري ضمن الموجة 20 لعملية الوعد الصادق، عن إدخال صاروخين فرط صوتيين (قدر) بمدى 2000 كم وصاروخ (خيبر شكن) بمدى 1450 كم برؤوس انشطارية للخدمة، واستهدفنا بها مطار بن غوريون قبل قليل».

وأكد أنه «لم يستخدم بعد الجيل الحديث من صواريخه».

واختتم بياناته حول الموجة العشرين من عملية «الوعد الصادق»، بنشر صورة لصاروخ جديد أرفق معها تعليقا: «خرمشهر على الطريق».