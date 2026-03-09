ماكرون: إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول يؤكد استعداد فرنسا لحماية حلفائها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إرسال حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" يأتي تأكيدًا على أن فرنسا ستواصل حماية نفسها والوقوف إلى جانب حلفائها وأصدقائها الذين يتعرضون لهجمات، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف قبرص بطائرة بدون طيار درون.

واعتبر ماكرون ان هذا الهجوم يمثل اعتداءً على القارة الأوروبية بأكملها، مؤكداً تضامن فرنسا الكامل مع الجزيرة في مواجهة أي تهديدات أمنية.



وجاءت تصريحات ماكرون خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أثناء تفقده حاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول” المنتشرة في شرق البحر المتوسط بالقرب من قبرص.



وأكد الرئيس الفرنسي في الفيديو أن “الهجوم على قبرص بمثابة هجوم على أوروبا”، مشدداً على أن فرنسا تقف إلى جانب قبرص واليونان في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.



وأضاف ماكرون أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في المنطقة، مشيراً إلى إرسال فرقاطتين بحريتين في إطار المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي الهادفة إلى حماية حركة الملاحة والشحن التجاري.



وأوضح أن المهمة الأوروبية “ذات طابع دفاعي بحت”، وتركز على مرافقة السفن وتأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط، بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.



وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، عقب استهداف منشآت عسكرية في القاعدة البريطانية بمنطقة أكروتيري جنوب قبرص بطائرة بدون طيار درون، ما دفع عدداً من الدول إلى تعزيز وجودها العسكري لحماية الجزيرة وتأمين الملاحة في المنطقة.



وكان ماكرون قد أعلن في خطاب تلفزيوني الأسبوع الماضي أن فرنسا سترسل حاملة الطائرات "شارل ديجول" إلى شرق البحر المتوسط، وذلك في أعقاب الهجمات الإيرانية والتصعيد الذي شهدته المنطقة، مؤكداً أن هذا التحرك يأتي في إطار تعزيز الوجود العسكري الفرنسي ودعم الحلفاء وحماية أمن المنطقة.