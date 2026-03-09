المفوضية الأوروبية: الحرب المستمرة بالشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي بصدمة تضخمية

حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين من أن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي بصدمة تضخمية.

وبحسب وكالة "يورونيوز" الأوروبية، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، فالديس دومبروفكيس: "إذا استمرت الحرب الى ما لا نهاية مع اضطرابات في الملاحة البحرية في مضيق هرمز وهجمات على البنى التحتية للطاقة في دول الخليج، فقد تؤدي في نهاية المطاف الى صدمة تضخمية كبيرة تصيب الاقتصاد العالمي والأوروبي".

وأضاف دومبروفيكس، أن الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع عن كثب ويستعد لاتخاذ إجراءات لضمان أمن إمدادات الطاقة ومواجهة أي ارتفاع محتمل في الأسعار.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، أسفر عن مقتل المئات، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات. كما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.