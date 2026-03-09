ماكرون: على فرنسا وحلفائها حماية السفن في مضيق هرمز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لقبرص اليوم الاثنين، إن فرنسا تعمل مع دول شريكة لتسهيل زيادة عبور السفن عبر مضيق هرمز بمجرد انتهاء المرحلة الأكثر حدة من الأعمال العدائية.

وأوضح ماكرون أن الهدف من هذا الانتشار الدفاعي سيكون مرافقة ناقلات النفط وسفن الحاويات فور انقضاء أسوأ مراحل الحرب الحالية، التي تشن فيها القوات الأمريكية والإسرائيلية ضربات ضد أهداف إيرانية.

وأكد الرئيس الفرنسي، أن الممر المائي حيوي للتجارة العالمية، وخاصة لنقل النفط والغاز.

كما دعا إلى التحضير لمهمة المرافقة بالتعاون مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين، دون تسمية الداعمين المحتملين.

وتعبر حاليا سفن قليلة فقط هذا المضيق، الذي يمر عبره ما يقدر بـ 20% من النفط والغاز المتداول عالميا.

وإلى جانب النفط الخام، تنقل ناقلات الغاز الغاز الطبيعي المسال من قطر ودول خليجية أخرى إلى الأسواق العالمية.

من جهتها، نفت إيران التقارير التي تحدثت عن سعيها لإغلاق المضيق تماما.