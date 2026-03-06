صفارات الإنذار تدوي في الأردن تزامنا مع موجة صاروخية باتجاه إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل الأردن، مساء الخميس، مرتين متتاليتين، بالتزامن مع إعلان إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول بأن صفارات الإنذار سمعت مرتين خلال نحو ربع ساعة في عدد من المدن الأردنية، في وقت أعلنت فيه إيران بدء موجة صاروخية جديدة نحو إسرائيل.

وكان المتحدث باسم الجيش الأردني العميد مصطفى الحياري قد أكد الثلاثاء أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران على الأراضي الأردنية منذ تصاعد التوترات الأخيرة "ليست عابرة"، مشيرًا إلى أنها تستهدف الأراضي الأردنية بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني الخميس تعاملها مع 187 بلاغًا لحوادث ناجمة عن سقوط شظايا في معظم محافظات المملكة، وذلك منذ السبت الماضي وحتى عصر اليوم.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تصاعدت العمليات العسكرية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، حيث أسفرت الهجمات عن سقوط مئات القتلى، بينهم مسؤولون بارزون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفه بقواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة، وهو ما أثار إدانات من دول مجلس التعاون الخليجي ودعوات لوقف التصعيد العسكري.