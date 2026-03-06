وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأذربيجاني قضايا الدفاع والأمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر، مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، الخميس، قضايا الدفاع والأمن والعلاقات الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، وفقا لتدوينة نشرتها وزارة الدفاع عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وقالت الوزارة، إن جولر، وحسنوف، تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية.

ويأتي الاتصال عقب إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية في وقت سابق الخميس أن إيران هاجمت جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان بأربع طائرات مسيّرة، وأن جيشها تمكن من تحييد إحداها.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن هجومين بطائرتين مسيرتين من الأراضي الإيرانية استهدفا نخجوان، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين وإلحاق أضرار في مبنى مطارها.

وعقب الحادث، استدعت الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني في باكو وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا علاقة لها بالهجوم، متهما "النظام الإسرائيلي" بالوقوف وراءه بهدف تضليل الرأي العام والإضرار بالعلاقات بين إيران وجيرانها، على حد قوله.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

فيما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.