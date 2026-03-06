عراقجي لترامب: خطتكم ب ستفشل كما فشلت أ ضد إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الخطة "أ" التي أعدها لشن هجمات على بلاده فشلت، وكذلك ستفشل الخطة "ب".

وأوضح عراقجي، في رسالة نشرها الخميس عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه يوجه حديثه إلى ترامب.

وأشار عراقجي، إلى شعار ترامب "أمريكا أولا"، وقال في رسالته: "السيد الرئيس، لقد فشلت الخطة (أ) التي أُعدت لتحقيق نصر عسكري سريع ونظيف. أما خطتكم (ب) فستكون فشلا أكبر".

وأضاف: "الحقيقة هي أن مؤامرة (أمريكا أخيرا) قضت على فرصة التوصل إلى اتفاق غير مسبوق، بعدما عرقلت التقدم المهم الذي أحرزناه في المفاوضات".

ولم يذكر عراقجي، تفاصيل حول ما يقصده بالخطة "ب"، إلا أنه صرح لاحقا في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية أن إيران مستعدة لاحتمال قيام الولايات المتحدة بغزو بري ضدها.

وشدد على أن طهران ترفض أي مفاوضات مع واشنطن.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت إيران تخشى غزوا بريا أمريكيا محتملا، قال عراقجي: "لا، نحن بانتظارهم. لأننا واثقون من قدرتنا على مواجهتهم، وسيكون ذلك كارثة كبيرة بالنسبة لهم".

والاثنين، صرح ترامب، أنه لا يستبعد احتمالية إرسال قوات برية أمريكية إلى إيران "إذا لزم الأمر".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

فيما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.