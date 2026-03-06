هآرتس الإسرائيلية: أضرار كبيرة في مبان بوسط إسرائيل نتيجة دفعة الصواريخ الإيرانية

أفادت قناة «الجزيرة»، بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة تل أبيب وغرب رام الله.

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى وقوع سلسلة من الانفجارات القوية في وسط إسرائيل جراء إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وعلى الجانب الإيراني، نشرت وكالة أنباء «تسنيم» مقاطع فيديو تظهر سقوط الصواريخ «الانشطارية» تجاه وسط فلسطين المحتلة.

مشاهد إضافية.. صواريخ إيرانية انشطارية تجاه وسط فلسطين المحت..لة pic.twitter.com/c2GZ1JEJ7Q — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) March 5, 2026

كما ذكرت صحيفة «طهران تايمز» أن صاروخا سقط في قلب مدينة تل أبيب، مشيرة إلى استخدام رؤوس حربية عنقودية في القصف الذي استهدف الأراضي المحتلة.

#BREAKING

A rocket fell in the center of Tel Aviv pic.twitter.com/Zguy8es2mU — Tehran Times (@TehranTimes79) March 5, 2026

وكشفت صحيفة «هآرتس» عن وقوع أضرار كبيرة في عدة مبان وسط إسرائيل، وذلك إثر دفعة الصواريخ الإيرانية التي استهدفت المنطقة.