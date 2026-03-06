البحرين: تدمير 78 صاروخا و129 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، عن تدمير78 صاروخا و129 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين، منذ بدء الاعتداء الغاشم، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تواجه موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة.

وعبرت عن فخرها بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة لحماية المملكة، مشددة أن الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء المملكة مصونةٌ بعون الله.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع؛ بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وأضافت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشددة أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.