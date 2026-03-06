تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

تجددت مساء اليوم الخميس، الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجه في وقت سابق، إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة البقاع في لبنان، وتحديدا سكان القرى والبلدات التالية «دورس، بريتال، ومجدلون».

وزعم عبر حسابه بمنصة «إكس» أن أنشطة حزب الله في المنطقة «تجبر الجيش على العمل ضده بقوة»، مشيرا إلى أن الهدف هو استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب.

وادعى أن جيش الاحتلال «لا ينوي المساس بالمدنيين»، مطالبا بإخلاء المنطقة فورًا والتوجه غربا عبر طريق «زحلة – بعلبك»، محذرا من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله، أو منشآته، أو وسائله القتالية، يعرّض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر.