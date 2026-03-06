محمد عبد الرحمن محامٍ تحت التمرين في الحلقة الأولى من مسلسل «المتر سمير»

يعود أنور، الذي يجسد شخصيته محمد عبد الرحمن، من بلدته ليطالب بنصيبه من الميراث لدى خاله المتر سمير، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز. وخلال الأحداث، يطلب أنور من خاله أن يسمح له بالتدرب في مكتب المحاماة الخاص به، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الكوميدية.

يُعرض مسلسل “المتر سمير” على قناة MBC مصر في تمام الساعة 11 مساءً. العمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومحمد عبد الرحمن “توتا”، وأوتاكا، إلى جانب عدد من النجوم. المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وبإشراف عام على الكتابة أحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج أمير شوقي.