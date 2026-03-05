إيران تنفي إطلاق صاروخ باتجاه تركيا بعدما اعترضه الناتو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفضت إيران اليوم الخميس، الاتهامات بأنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي/ناتو/.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن روايات تركيا بإطلاق صاروخ باتجاه أراضيها خاطئة و"مرفوضة بشدة".

وجاء في البيان أن القوات المسلحة الإيرانية تحترم سيادة دولة تركيا المجاورة والصديقة.

وقالت تركيا أمس الأربعاء، إن دفاعات الناتو اعترضت صاروخا باليستيا في منطقتها الحدودية. وسقط جزء من الصاروخ الاعتراضي في منطقة مفتوحة في محافظة هاتاي، دون تسجيل إصابات.

ولايزال من غير الواضح الهدف المقصود للصاروخ الإيراني.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، إن الصاروخ ربما كان يستهدف قاعدة الناتو الجوية الرئيسية في انجيرليك.

وما زالت تركيا تلتزم الحياد بشكل كبير في الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران. ولكن هناك قوات أمريكية متمركزة في البلاد. وتقع قاعدة الناتو الجوية في انجيرليك بمحافظة أضنة في جنوب تركيا.

وبحسب البيانات الأمريكية، هناك نحو 1500 فرد عسكري متمركزين هناك. وتعتبر القاعدة مركزا عسكريا مهما في المنطقة.

ومنذ بداية الحرب السبت الماضي استهدفت إيران بشكل متكرر المصالح الأمريكية في المنطقة بما في ذلك قواعد عسكرية وبعثات دبلوماسية.