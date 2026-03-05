حماس تدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان والمخيمات الفلسطينية

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وعلى المخيمات الفلسطينية، وآخرها الجريمة الغادرة التي ارتُكبت فجر اليوم الخميس، عبر غارة جوية استهدفت منزلاً في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس شمال لبنان، ما أدى إلى استشهاد عائلة فلسطينية مدنية وجرح آخرين.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن «هذه الجرائم النكراء تمثل عدوانًا صهيونيًا جديدًا يتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان، واستهدافًا مباشرًا لشعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء، ويؤكد استمرار نهج الاحتلال الإجرامي في ملاحقة أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج».

وأضافت: «إننا في حركة حماس، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الشهداء جميعًا، وإلى أهلنا في مخيم البداوي ومخيمات شعبنا الفلسطيني في لبنان، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة والاستقلال».

وحمّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا العدوان الخطير الذي يستهدف الأمن اللبناني، ويهدد استقرار المنطقة.

واستهدفت غارة اسرائيلية في لبنان مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في طرابلس، وسط أنباء عن سقوط إصابات.

واستهدف الهجوم شقة في مبنى في مخيم البداوي.

وشن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، غارتين متزامنتين استهدفتا سيارتين على أوتوستراد مطار بيروت.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة آثار الغارتين واحتراق السيارتين، فيما هرعت الجهات المختصة إلى الموقع.

كما شن الجيش الإسرائيلي ليل اليوم الأربعاء، غارات عديدة استهدفت بلدات: الطيري، برعشيت، دبي، رشاف، حداثا، والنبطية جنوبي لبنان. وقصف بالمدفعية على مدينة الخيام الجنوبية، التي شهدت مواجهات مباشرة مع حزب الله.