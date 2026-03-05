ارتفاع أسعار النفط 3% مع استمرار الحرب على إيران

- سعر خام برنت بلغ 83.5 دولار للبرميل في حين سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 76.9 دولار

قفزت أسعار النفط 3 بالمئة، الخميس، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبلغ سعر خام برنت 83.5 دولار للبرميل بزيادة 3 بالمئة في تعاملات الخميس، في حين سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 76.9 دولار بزيادة 3.3 بالمئة مع حلول الساعة 10ت.غ.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط مدفوعا باستمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وتسببت الحرب على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هجوما عسكريًا على إيران، قتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران، بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تهاجم ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعض الهجمات خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.