سريلانكا تراقب سفينة حربية إيرانية ثانية بعد تدمير أمريكا سفينة أخرى

ذكر المتحدث باسم حكومة سريلانكا ناليندا جاياتيسا، اليوم الخميس، أن البلاد تراقب سفينة حربية إيرانية ثانية تقع خارج مياهها الإقليمية وتدرس كيف ترد.

وقال جاياتيسا، أمام البرلمان، إن الحكومة تبحث سبل لحل الوضع وضمان السلام الإقليمي.

وتردد أن السفينة الإيرانية الثانية على متنها نحو مئة فرد.

وجاء الإعلان بعد يوم من تدمير غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا.

وقال جاياتيسا، إنه تم إنقاذ 32 ناجيا فقط بينما تم انتشال 87 جثة وجرى جلبها إلى الشاطئ.

وقالت مصادر طبية، إن أحد الأشخاص الذين تم إنقاذهم في حالة حرجة.