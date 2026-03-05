البنتاجون يعلن فتح تحقيق بالهجوم على مدرسة ابتدائية في إيران

• الهجوم وقع صباح السبت، وقتل فيه أكثر من 175 طفلة وعدد كبير من المواطنين الإيرانيين..



أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، فتح تحقيق بالغارة الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة ابتدائية إيرانية السبت الماضي، وتسببت بمقتل العشرات جلهم أطفال.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الأربعاء، تعليقا على الغارة التي استهدفت مدرسة ميناب بمحافظة هرمزغان، والتي أودت بحياة أكثر من 175 طفلة وعدد كبير من المواطنين الإيرانيين.

وردًا على سؤال حول الموضوع، قال هيغسيث: "كل ما يمكنني قوله هو أننا نجري تحقيقاً في الحادث"، مدعيًا أن الجيش الأمريكي "لا يستهدف الأهداف المدنية أبداً".

ومنذ السبت تشن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل فيه مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 1700، كما تهاجم ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعض الهجمات خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية.​​​​​​​