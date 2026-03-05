تقييم إسرائيلي: مقتل أكثر من 3000 إيراني من الجنود وعناصر النظام منذ بدء الحرب

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 3000 إيراني من الجنود ومن عناصر النظام، منذ اندلاع الحرب يوم السبت الماضي، بحسب ما أورده موقع "واي نت" الإلكتروني الإخباري، اليوم الخميس.

وبحسب التقييمات التي حصل عليها موقع "واي نت" الإسرائيلي، فقد تم القضاء على أكثر من 3000 جندي وعنصر إيراني، في غارات جوية إسرائيلية وأمريكية.

وتم عرض هذا الرقم خلال مناقشات تقييم الوضع التي تم نقلها إلى المستويات السياسية.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا إيران في وقت مبكر صباح السبت الماضي، وأعقب ذلك تعرض دول الخليج لهجمات بمسيرات وصواريخ إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف من خلالها قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الأمريكي–الإسرائيلي المستمر منذ ذلك اليوم.

غير أن هذه الهجمات ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية في عدد من الدول المتضررة.