وزارة الخارجية اليابانية: سنجلي مواطنينا من 4 دول بالشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الخميس إن اليابان سوف تجلي مواطنيها من أربع دول بالشرق الأوسط على متن رحلات مستأجرة ، في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الوزارة رفعت مستوى التحذير لهذه الدول وهى الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة- بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية وعمان إلى ثاني أعلى مستوى وهو المستوى الثالث، حيث تحث مواطنيها على " تجنب كل أشكال السفر".

وأضافت الوزارة أنه سوف يتم إجلاء المواطنين اليابانيين الراغبين في ذلك برا إلى المملكة العربية السعودية وعمان، بعد ذلك سوف يتم نقلهم على متن رحلات مستأجرة إلى طوكيو.