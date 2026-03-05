البرهان يرفض هتافات مؤيدة لإيران ويعلن تضامن السودان مع الخليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، تضامن بلاده مع دول الخليج العربي إثر تعرضها لهجمات إيرانية.

يأتي ذلك بعد يومين من تداول مقاطع فيديو تظهر متطوعين يقاتلون إلى جانب الجيش السوداني، وهم يهتفون معلنين دعمهم لإيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها.

وتحدث البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، الأربعاء خلال إفطار رمضاني للقيادة الجوالة (القيادة الميدانية للحرب ضد قوات الدعم السريع)، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال إن الحرب التي تدور رحاها في الشرق الأوسط "محزنة للغاية، وقد اكتوى السودان بنيران الحرب".

ومنذ أبريل 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمجها بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.

وتابع البرهان: "ولذلك لا يمكن أن يشجع (السودان) استمرار الحرب والقتل والدمار والخراب".

ومنذ فجر 28 فبراير الماضي، تتعرض 8 دول عربية، هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على طهران.

وتقول إيران إنها تشن هجمات على ما تصفها بقواعد ومصالح أمريكية في هذه الدول العربية، غير أن بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

كما تطلق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، أسفرت عن 13 قتيلا وأكثر من 1700 مصاب، ضمن ردها على هجمات إسرائيلية وأمريكية متواصلة قتلت مئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون وعسكريون.

البرهان أضاف أن "لدول الخليج أدوار عظيمة وأياديها البيضاء على السودان.. وتتضامن حكومة السودان مع إخوتنا في الخليج ونشجب أي انتهاكات لشعوبهم وانتقاص لسيادتهم".

وتابع أن "الحكومة لن تسمح لأي مجموعة بالتحدث باسم القوات المسلحة أو الدولة السودانية في أمور وقضايا ليست من شأنهم، ولن نرضى بأن تُستغل أي مساحة حرية أو احتفالية للإضرار بالسودانيين".

وأردف: "ما قامت به المجموعة التي تحدثت (المتطوعون الذين أعلنوا دعمهم لإيران)، سنقف ضده وضد من يساندها أو يقف معها".

والأربعاء، قال الجيش السوداني إن المجموعة التي ظهرت وهي ترتدي زيا عسكريا وتهتف لصالح الحرب في الخليج "لا تتبع للقوات المسلحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".