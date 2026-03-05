إسرائيل تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات المغادرة بداية من الأحد للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إعادة فتح أجوائها أمام الرحلات المغادرة بداية من الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف: «بعد تقييم الوضع، قررنا فتح المجال الجوي بدءًا من يوم الأحد للرحلات المغادرة، والأمر مرهون بالوضع الأمني».

والثلاثاء، أعلنت ريغيف، إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي تدريجيا اعتبارا من ليل الأربعاء إلى الخميس، بعد إغلاقه في 28 فبراير مع بدء الحرب في الشرق الأوسط.

من جهته، قال المدير العام لـهيئة المطارات الإسرائيلية شارون كيدمي، إن إعادة الفتح ستتم «بحذر شديد»، بمعدل طائرة واحدة في الساعة خلال أول 24 ساعة.

وأضاف أنه في حال سارت الأمور كما هو متوقع، سيتم رفع العدد بعد ذلك إلى طائرتين في الساعة للطائرات الصغيرة أو طائرة واحدة في الساعة للطائرات الكبيرة.