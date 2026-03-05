إيران تعلن قصف قواعد لجماعات معارضة لها شمالي العراق

• بواسطة 3 صواريخ، بحسب بيان للحرس الثوري..

أعلنت طهران الخميس، أنها قصفت قواعد لجماعات كردية معارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، نقلته وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، قال فيه إن استهداف قواعد تلك الجماعات تم بواسطة 3 صواريخ.

وكانت قناة تلفزيونية بمدينة السليمانية العراقية، أفادت بوقوع انفجارات شديدة في قرية "زرغيفز" التي يتركز فيها جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني.

ومنذ 28 فبراير الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 1700، كما تهاجم ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعض الهجمات خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.