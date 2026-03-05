أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية فجر الخميس، مقتل القيادي بحركة "حماس" وسيم العلي وزوجته بالغارة الإسرائيلية على مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمالي البلاد.

وقالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية استهدفت ليلة الخميس شقة في أحد المباني السكنية قرب مسجد خليل الرحمن في مخيم البداوي، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

وكشفت عن أن الهجوم أدى إلى "استشهاد القيادي في حركة حماس وسيم عطا الله العلي وزوجته"، وإصابة إحدى ابنتيه، التي نقلت إلى المستشفى.

يأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان منذ الاثنين، بالتزامن مع بدء تل أبيب وواشنطن عدوانا على إيران السبت الماضي.

وبينما يدعي الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم بنى تحتية لـ"حزب الله"، تقول وكالة الأنباء اللبنانية إن كثير من هجماته تطول مدنيين.

وكانت إسرائيل قتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" منذ نوفمبر 2024، ظلت إسرائيل تخرقه بصورة شبه يوميه ما خلف مئات القتلى والجرحى.