أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" أن عملياتها التشغيلية على امتداد دولة الإمارات متواصلة بشكل طبيعي ودون أي انقطاع رغم التطورات الإقليمية.

وأوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإمارات (وام) مساء الأربعاء، أن أعمالها التي تشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها إلى جانب خدمات الصرف تعمل جميعها "بكفاءة وبشكل آمن دون أي انقطاع".

وأوضحت أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية قامت بتفعيل "أطر العمل الخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لديها بما يضمن المرونة واستدامة توريد الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء الدولة".

وتمتلك الشركة عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز في الإمارات، إلى جانب إدارة أصول استراتيجية في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة دوليا.

ومنذ فجر 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل 867 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 1700، كما تهاجم ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية من بينها الإمارات، لكن بعض هذه الهجمات خلف قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.