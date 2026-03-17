مداهمات جديدة في ألمانيا تستهدف منتمين لجماعة إرهابية يمينية

شنت السلطات الألمانية صباح اليوم الثلاثاء حملة تفتيش جديدة تستهدف منتمين مشتبه بهم لجماعة يمينية إرهابية تعرف باسم "موجة الدفاع الأخيرة".

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه أن الحملة الجارية تشمل ولايات ميكلنبورج-فوربومرن وشمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت وشليزفيج-هولشتاين، وتستهدف إجمالا عشرة مشتبه بهم.

وأوضح الادعاء العام أنه لم يتم تنفيذ أي اعتقالات.

وذكر الادعاء العام أن المشتبهين يواجهون اتهامات بالانتماء إلى تنظيم إرهابي محلي. ووفقا للبيانات، يُشتبه في انتماء العشرة إلى "موجة الدفاع الأخيرة" خلال الفترة بين أبريل 2024 وديسمبر 2024. ويُعتقد أن أحدهم كان من القيادات، فيما يُحقق مع اثنين منهم أيضا بتهمة التسبب في أذى جسدي خطير على خلفية اعتداءات استهدفت أشخاصا يُشتبه بأنهم من مرتكبي جرائم اعتداء جنسي على الأطفال.

وكان الادعاء العام قد أمر العام الماضي بتنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات ضد هذه المجموعة. وتُجرى منذ مطلع مارس الجاري محاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج بحق سبعة أفراد يشُتبه في انتمائهم للتنظيم، ويواجه بعضهم اتهامات بمحاولة القتل والتخطيط له، إضافة إلى التسبب في أذى جسدي خطير، إلى جانب الانتماء إلى تنظيم إرهابي محلي.

وبحسب بيانات سابقة للادعاء العام، ترى جماعة "موجة الدفاع الأخيرة" نفسها الجهة الأخيرة للدفاع عن "الأمة الألمانية"، وتهدف إلى التسبب في انهيار النظام الديمقراطي في ألمانيا عبر تنفيذ أعمال عنف، خاصة ضد المهاجرين والخصوم السياسيين، بما في ذلك هجمات بالحرق والتفجير على مراكز إيواء طالبي اللجوء ومؤسسات يسارية.

وقال الادعاء العام: "تأتي عمليات التفتيش اليوم بهدف تدعيم الشبهات القائمة"، مشيرة إلى مشاركة عناصر من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية وقوات الشرطة من بعض الولايات في تنفيذ المداهمات.