جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني بغارة في قلب طهران

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو، بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، أغار أمس، بشكلٍ موجه بالدقة في قلب طهران، واغتال قائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن قوات الباسيج تشكل جزءًا من القوات المسلحة الإيرانية، زاعمًا أنها «أشرفت على عمليات قمع مركزية؛ مستخدمةً العنف الوحشي والاعتقالات الواسعة واستخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين».

وأشار إلى أن «عملية اغتيال سليماني، تضاف إلى نجاح القضاء على عشرات القادة الكبار من القوات المسلحة الإيرانية، وتشكل ضربة قاسية إضافية لمنظومات القيادة والسيطرة الأمنية التابعة للنظام»، بحسب تدوينته.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وقالت القناة 12 العبرية، إن «علي لاريجاني كان من بين الأهداف التي استهدفها الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في إيران».

وأضافت: «لا تزال نتائج الهجوم على الاريجاني قيد التحقيق، وهو ثاني أرفع شخصية في النظام الإيراني بعد مجتبى خامنئي في الأيام الأخيرة».

كما ذكرت مصادر أخرى أن الجيش يتحقق مما إذا كان قد قتل لاريجاني، ولم يصدر أي تعليق من إيران.

ومن بين المسئولين الإيرانيين الذين قتلوا جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

كذلك أسفرت الهجمات عن مقتل عدد من أبرز القيادات العسكرية والسياسية الإيرانية.