إيران تطلق صواريخ باتجاه وسط إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الخميس، بأن إيران أطلقت صواريخ باتجاه وسط إسرائيل.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق: السامرة، ودان، واليركون، وشارون، ويهودا، وتل الدوير.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن انطلاق موجة جديدة من عملية «الوعد الصادق 4»، شملت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وصفها البيان بـ«انفجارات عظيمة»، مستهدفة مواقع إسرائيلية وأمريكية في المنطقة.

ووفقًا للبيان، استهدفت الهجمات مواقع أمريكية إسرائيلية في قلب الأراضي المحتلة، وقواعد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وشملت الضربات مناطق عدة في تل أبيب والمركز، إلى جانب هجمات متزامنة من حزب الله اللبناني على جنوب لبنان، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل أنظمة الإنذار في أكثر من 300 مدينة وبلدة، بينها محيط مطار بن جوريون العسكري.

وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من موجة صاروخية سابقة من إيران، أسفرت عن دوي انفجارات في القدس، في إطار التصعيد المستمر بعد الغارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على أهداف في إيران، والتي شملت العاصمة طهران وأدت إلى سقوط ضحايا واغتيال عدد من القادة الإيرانيين