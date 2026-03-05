القناة 13 العبرية: إسرائيل ترى أن حزب الله لم يستخدم كامل قدراته

ـ رغم تأكيد لبنان أن إسرائيل تقصف منذ أيام منشآت مدنية بالبلاد

ـ هيئة البث العبرية ادعت نقلا عن مصادر لم تسمها أن إسرائيل تدرس البدء في قصف أهداف مدنية للضغط على لبنان لكبح حزب الله من الداخل

قالت قناة عبرية، الأربعاء، إن تقديرات إسرائيلية تذهب إلى أن "حزب الله" اللبناني لم يستخدم كامل قدراته بعد، في ظل التصعيد المتواصل بالمنطقة.

ونقلت "القناة 13" العبرية (خاصة) عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن "حزب الله، لم يستخدم بعد كامل قدراته".

وادعى المصدر أن إسرائيل تلاحظ في المقابل "انخفاضا ملحوظا في عدد عمليات الإطلاق من جانب إيران بنسبة تزيد على 80 بالمئة منذ يوم بدء العملية وحتى الأربعاء".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

وفجر الاثنين، استهدف "حزب الله" موقعا عسكريا شمالي إسرائيل بصواريخ ومسيرات، ردا على اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي، ضمن هجوم أمريكي إسرائيلي متواصل على إيران منذ فجر السبت.

وفي اليوم ذاته، شرعت إسرائيل بعدوان جديد على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما خلّف 72 شهيدا و437 جريحا، ثم بدأت الثلاثاء توغلا بريا.

ورغم تأكيد لبنان أن إسرائيل تقصف منذ أيام منشآت مدنية بالبلاد، ادعت هيئة البث العبرية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن "إسرائيل تدرس البدء في قصف أهداف مدنية للضغط على لبنان لكبح حزب الله، من الداخل".

وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت القناة "13" العبرية عن مسئول إسرائيلي قوله: "لم نكن نعتقد أن ينضم حزب الله، إلى الحرب بهذه القوة".

وأضاف: "لقد أخطأنا بشأن حزب الله، ولم نتوقع أن يطلق صواريخ إلى مثل هذه المسافات"، في إشارة إلى استهداف الحزب مناطق في وسط إسرائيل.