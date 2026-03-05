يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

كما تشهد الجلسة عرض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس فايق ، بشأن إدراج مادة دراسية بعنوان "الثقافة السلوكية ضمن مناهج التعليم الأساسي المصري في المدارس المصرية الحكومية والخاصة.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم بشأن تقديم وإدراج نصوص من الآداب والفن النوبي في مناهج وأنشطةطلاب التعليم ما قبل الجامعي.

كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم كامل، بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية المذاعة على قنوات التليفزيون المصري.

كما يناقش تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت صلاح عبد المحسن حته ، بشأن " زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات لتشجيع التصدير .وكذلك تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب

عصام هلال، بشأن منع التعامل بالتعاقد على توصيل الغاز بنظام المشروع لأهالي مدينة الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين محافظة الجيزة.

ويناقش أيضا اقتراح برغبة من النائب أحمد يحيى عبد السلام يحيى، بشأن " توفير منافذ شحن وتنشيط كروت الغاز بالوحدات المحلية بمركزي زفتى والسنطة.و النائب وليد صلاح مصطفى التمامي بشأن " توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة السرو - محافظة دمياط.

كما تشهد الجلسة عرض تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة وفاء محمد رشاد خلف ، بشأن الإسراع في إنشاء كوبري جديد يربط بين مدينة نجع حمادي وقرى شرق النيل المراكز شمال قنا.