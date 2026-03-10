أوكرانيا: مقتل وإصابة حوالي 950 عسكريا روسيا في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و274 ألفا و990 فردا، من بينهم 950 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11758 دبابات، و24174 مركبة قتالية مدرعة، و38202 نظام مدفعية، و1679 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1328 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و349 مروحية، و168809 طائرة مسيرة، و4403 صواريخ كروز، و31 سفينة حربية، وغواصتين، و82510 من المركبات وخزانات الوقود، و4087 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.