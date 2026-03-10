قطر: شراكاتنا الدفاعية الاستراتيجية مع أمريكا ليست مطروحة للنقاش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن شراكات الدوحة الدفاعية الاستراتيجية مع أمريكا ودول أخرى «ليست مطروحة للنقاش»، في الوقت الراهن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه «لا يمكن لأحد أن يفرض على قطر مع من تتعامل دبلوماسيًا».

وأشار إلى أن «الظروف الحالية تدفع قطر إلى تعزيز شراكاتها الدولية في مجالات الدفاع والأمن»، مؤكدًا أن الدوحة تواصل التنسيق مع الشركاء في المجتمع الدولي لردع الهجمات الجارية.

وحث المجتمع الدولي على استخدام قدراته لضمان وقف الهجمات على سيادة قطر والمنطقة، محذرًا من التصعيد وتحوله إلى حرب إقليمية.

وبحسب الخارجية القطرية، ترتبط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بتحالف طويل الأمد وشراكة استراتيجية راسخة، تقوم على التعاون في حفظ الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُعد قاعدة «العديد» الجوية في قطر مقراً لآلاف من القوات الأمريكية، ووفقًا للدوحة، تُسهم القاعدة بدور أساسي في تعزيز استقرار الولايات المتحدة والمنطقة.

وتسعى قطر إلى ترسيخ دعائم السلام في الشرق الأوسط، وتبقى قاعدة العديد ركيزة محورية في إطار التعاون الدفاعي والمصالح الأمنية المشتركة بين الجانبين.