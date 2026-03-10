قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إنه لن يسمح بشحن "لتر واحد من النفط" من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى التحذير بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر إذا منعت الصادرات من منطقة إنتاج الطاقة الحيوية.

ولم تفلح التصريحات في وقف ‌الانخفاض الحاد لأسعار النفط الخام وارتفاع الأسهم العالمية بعد أن عبر ترامب عن ثقته في إنهاء سريع للأعمال القتالية حتى بعد أن عينت إيران مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا لها في علامة على التحدي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا جسيمة بالقوات الجوية والبحرية الإيرانية، وتوقع أن ينتهي الصراع قبل المهلة الأولية المحددة بأربعة أسابيع، غير أنه لم يحدد شكل النصر.

وقالت إسرائيل إن هدفها من الحرب هو الإطاحة بنظام الحكم الديني في إيران. وقال المسئولون الأمريكيون إن هدف واشنطن هو في الأساس تدمير قدرات إيران الصاروخية وبرنامجها النووي، لكن ترامب قال إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بوجود حكومة إيرانية مطيعة.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية منذ نهاية فبراير أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا وإصابة الآلاف.

وحذر ترامب من ⁠أن الهجمات الأمريكية قد تزداد بشدة إذا سعت إيران إلى منع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: "سنضربهم بقوة لدرجة أنه لن يكون من الممكن لهم أو لأي شخص آخر يساعدهم استعادة تلك المنطقة من العالم".

* إيران تحدد نهاية الحرب

من جانبه، هدد الحرس الثوري الإيراني بأنه لن يسمح بخروج أي نفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الحرس الثوري قوله: "نحن من سيحدد نهاية الحرب"، واصفا تعليقات ترامب بأنها "هراء".

ورد ترامب على ذلك في منشور عبر منصة تروث سوشيال: "إذا قامت إيران بأي شيء يوقف تدفق النفط داخل مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة أقوى 20 مرة مما ضربتها حتى الآن".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن استئناف طهران للمفاوضات مع الولايات المتحدة مستبعد، مشيرا إلى ما وصفها "تجربة مريرة" في المحادثات السابقة.

وقال في مقابلة مع شبكة "بي بي إس": "بعد ثلاث جولات من المفاوضات، قال الفريق الأمريكي في المفاوضات نفسه إننا أحرزنا تقدما كبيرا. ومع ذلك، قرروا مهاجمتنا. لذلك، لا أعتقد أن التحدث إلى الأمريكيين سيكون على جدول أعمالنا بعد الآن".