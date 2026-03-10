إسرائيل تشن موجة جديدة من الغارات الجوية المكثفة على طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن موجة جديدة من الغارات الجوية "المكثفة" ضد طهران، حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل مساء أمس الاثنين.
وقال الجيش إن الغارات استهدفت مواقع تابعة للنظام الإيراني.
وتعد هذه هي الموجة الثانية من الضربات الإسرائيلية التي تستهدف العاصمة الإيرانية اليوم.
كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية في ثلاث مناطق بإيران في وقت واحد.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن سلسلة الغارات الجوية تم شنها في طهران وأصفهان وفي جنوب البلاد.