الحلقة الأخيرة من «توابع» تكشف دور الدولة في دعم مرضى ضمور العضلات

شهدت الحلقة الأخيرة من المسلسل العديد من المفاجآت والمواقف، أبرزها تناول دور الدولة في دعم علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي، المرض الذي عانى منه نجل شخصية "شهيرة خطاب" التي جسدتها حجاج في الحلقات الأولى.

وفي نهاية الحلقة، عرض المسلسل عددًا من الحالات الحقيقية لأطفال يعانون من ضمور العضلات الشوكي، مع ترك أرقام حساباتهم البنكية للتبرع لعلاجهم، ما أثار صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بزيادة الدعم الإنساني لهؤلاء الأطفال، مؤكّدًا الدور الذي تلعبه الدراما عمومًا، ومسلسل "توابع" خصوصًا، في التوعية بقضايا إنسانية وصحية ملحة.

على صعيد آخر، شهدت الحلقة الأخيرة كشف شخصية "شهيرة خطاب" لمافيا السوشيال ميديا، ومن يقفون وراءها من منظمات تهدف إلى غسيل الأموال والعقول. كما عادت الشخصية إلى زوجها وابنتها لتبدأ حياة جديدة بعيدًا عن الزيف، بعد أزمة وفاة ابنها. وللعام الثاني على التوالي، تلقي مسلسلات ريهام حجاج الضوء على كواليس السوشيال ميديا والتطبيقات المشبوهة، بعد تجربتها السابقة في مسلسل أثينا، تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، وهما أيضًا من قدما معها مسلسل "توابع" في رمضان 2026.

كما ركز المسلسل على التوعية بوسائل مواجهة العنف ضد المرأة، وكيفية التصرف عند التعرض لأي اعتداء، وضرورة التواصل مع المجلس القومي للمرأة من خلال نشر رقم الخط الساخن.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد كرمت الفنانة ريهام حجاج قبل أيام، تزامنًا مع إطلاق حملة “نادر وقادر” للتوعية بالأمراض الوراثية والنادرة، تقديرًا لمساهمتها في رفع الوعي المجتمعي بالقضية، من خلال تجسيد دور محوري في المسلسل، الذي عُرض على قنوات الشركة المتحدة ومنصة Watch iT، ودخل قائمة الأعلى مشاهدة على منصة MBC Shahid.