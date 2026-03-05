أكسيوس: فصائل كردية إيرانية تستعد لهجوم بري محتمل شمال غرب إيران

أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أن عدة فصائل كردية إيرانية معارضة "تستعد لهجوم بري محتمل" ضد النظام الإيراني في شمال غرب البلاد، بالتزامن مع الحملة الجوية الأمريكية والإسرائيلية على طهران، بحسب مسئولين أمريكيين وإسرائيليين ومسئول في إحدى الفصائل الكردية.

وذكر الموقع أن خمس جماعات كردية معارضة أعلنت قبل أيام من اندلاع الحرب تشكيل "تحالف القوى السياسية لكردستان إيران" لمواجهة النظام، وأن لديها آلاف الجنود على الحدود الإيرانية-العراقية وتسيطر على مناطق استراتيجية، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف أن مئات المقاتلين أُرسلوا من المخيمات في العراق إلى الداخل الإيراني استعداداً لأي هجوم محتمل، وأن الفصائل تتلقى دعماً استخباراتياً من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.

وأشار أكسيوس إلى أن الهدف من الدعم هو تمكين الفصائل من السيطرة على مناطق معينة داخل كردستان الإيرانية وتحفيز انتفاضة أوسع ضد النظام.

وأكد أن الولايات المتحدة "لم توافق رسمياً" على أي خطة لهجوم بري، فيما تواصل الفصائل انتظار الضوء الأخضر الأمريكي لبدء أي عمليات.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.