قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن واشنطن تدعم شن هجوم من الأكراد على إيران.

وأضاف ترامب لوكالة رويترز: "ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك".

وتابع: "أسوأ سيناريو هو أن نضرب إيران ويستولي شخص ما على السلطة بنفس سوء الشخص السابق".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "إيران لم تعد تمتلك مرافق للحماية والكشف الجوي"، قائلا إنه "تم تدمير كل شيء في إيران".

كما أوضح أنه سيقبل المساعدة من أي دولة، وذلك ردا على سؤال بشأن ‌عرض ‌أوكرانيا تقديم الدعم في التصدي للطائرات ‌المسيّرة الإيرانية.

وقال ترامب ‌في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف: "بالتأكيد سأقبل ‌أي مساعدة من أي دولة".

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن أوكرانيا تلقت طلبا محددا من الولايات المتحدة للمساعدة في التصدي للطائرات بدون طيار في ‌الشرق الأوسط.