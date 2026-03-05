إدارة المطارات العراقية تنفي توجه طائرتين لمطار بغداد: الأجواء مغلقة بالكامل

نفت إدارة المطارات العراقية، مساء الأربعاء، وجود طائرتين متجهتين إلى مطار بغداد الدولي.

وذكرت إدارة المطارات العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): «نودّ أن نبيّن للرأي العام حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام وعدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود طائرتين متجهتين إلى مطار بغداد الدولي، وفي هذا السياق، نؤكد أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً».

وأضافت أن الأجواء العراقية مغلقة بالكامل في الوقت الراهن، ولا توجد أي رحلات جوية متجهة إلى مطار بغداد الدولي، أما ما أُشير إليه بشأن حركة الطائرتين، فإن مسارهما كان متجهاً إلى مطار إسطنبول.

وأكدت إدارة المطارات، التزامها الكامل بتعليمات سلطة الطيران المدني العراقي وقرارات لجان التقييم الأمنية المختصة، وأن قرار غلق الأجواء العراقية ما يزال نافذاً، وقد تم تمديده لمدة (72) ساعة إضافية لحين استكمال تقييم الوضع الأمني في المنطقة، وبما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في إدارة المخاطر وسلامة الملاحة الجوية.

وفيما يتعلق بما أُثير عن انقطاع التيار الكهربائي في مطار بغداد، أوضحت أن المطار، بوصفه مؤسسة تشغيلية حيوية، يعمل وفق أنظمة قياسية دقيقة تضمن استمرارية الأداء حتى في الظروف الاستثنائية، إذ تم تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة وتشغيل منظومات الطاقة الاحتياطية (المولدات) وفق بروتوكولات فنية مدروسة، بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية وعدم تأثر المفاصل الحيوية، انسجاماً مع متطلبات السلامة والجودة المعمول بها عالمياً.

وجددت ادارة المطارات حرصها على الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق أولاً بأول، داعية وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة والمهنية في نقل الأخبار، واستقائها من مصادرها الرسمية حصراً.