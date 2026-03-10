الجيش الإيراني يعلن استهداف مصفاة النفط والغاز الإسرائيلية وخزانات الوقود في حيفا

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، استهداف مصفاة النفط والغاز الإسرائيلية وخزانات الوقود في حيفا بطائرات مسيرة مدمرة.

وقال في بيان، نقلته وكالة «تسنيم»، إن الهجوم على مواقع طاقة إسرائيلية، يأتي ردًا على الهجوم على مستودعات النفط الإيرانية.

وتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدف مستودعات الوقود الإيرانية يوم السبت الماضي، في اندلاع حرائق ضخمة بالعاصمة طهران، وغطت سماءها بدخان كثيف.

وفي محاولة لتبرير تلك الغارات، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان له أن مستودعات الوقود «يستخدمها النظام الإيراني لتزويد مختلف الجهات بالوقود، بما في ذلك أجهزته العسكرية».

والثلاثاء، قال الحرس الثوري الإيراني إنه لن يسمح بشحن «لتر واحد من النفط» من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى التحذير بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر إذا منعت الصادرات من منطقة إنتاج الطاقة الحيوية.

ولم تفلح التصريحات في وقف ‌الانخفاض الحاد لأسعار النفط الخام وارتفاع الأسهم العالمية بعد أن عبر ترامب عن ثقته في إنهاء سريع للأعمال القتالية، حتى بعد أن عينت إيران مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا لها في علامة على التحدي.

وهدد الحرس الثوري الإيراني بأنه لن يسمح بخروج أي نفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الحرس الثوري القول: «نحن من سيحدد نهاية الحرب»، واصفا تعليقات ترامب بأنها «هراء».

وقال ترامب ردا على ذلك في منشور عبر منصة تروث سوشيال: «إذا قامت إيران بأي شيء يوقف تدفق النفط داخل مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة أقوى 20 مرة مما ضربتها حتى الآن».