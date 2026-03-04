ماكرون يطالب نتنياهو بالامتناع عن أي هجوم بري في لبنان

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالامتناع عن شن هجوم بري في لبنان، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة أن يوقف "حزب الله" هجماته ضد إسرائيل وخارجها.

وكتب ماكرون على منصة "إكس": أجريت اليوم اتصالات جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، لبحث الوضع في لبنان الذي يبعث على قلق بالغ".

وأكد الرئيس الفرنسي على "ضرورة أن يوقف حزب الله فوراً هجماته ضد إسرائيل وخارجها"، محذراً من أن "نهج التصعيد هذا يشكّل خطأً جسيماً يعرّض المنطقة بأسرها للخطر"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية والامتناع عن شن عملية برية"، مشددًا على "أهمية عودة جميع الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع: "ستواصل فرنسا، بالتنسيق مع شركائها، دعمها لجهود القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمهامها السيادية ووضع حد للتهديد الذي يمثّله حزب الله".

ومضى يقول: "في ظل الوضع الإنساني الطارئ في جنوب لبنان، ستبادر فرنسا إلى اتخاذ خطوات فورية لدعم اللبنانيين النازحين".

وفجر الاثنين، استهدف "حزب الله" موقعا عسكريا شمالي إسرائيل بصواريخ و طائرات بدون طيار، ردا على اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان واغتيالها المرشد الإيراني علي خامنئي، ضمن عدوان أمريكي إسرائيلي متواصل على إيران منذ فجر السبت.

وفي اليوم ذاته، شرعت إسرائيل بعدوان جديد على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ثم بدأت الثلاثاء توغلا بريا.



