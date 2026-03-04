ترامب: كل من يريد أن يصبح زعيما لإيران ينتهي به المطاف ميتا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن القيادة الإيرانية تبخرت سريعاً، مشيراً إلى أن "كل من يريد أن يصبح زعيماً لإيران ينتهي به المطاف ميتاً".

وأضاف ترامب، في كلمة له، أن "ما حدث في إيران شكل دماراً شاملاً لقدراتها النووية"، مشيراً إلى أنه "يتم القضاء على الصواريخ ومنصات إطلاقها في إيران بشكل سريع"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "لو لم نضربهم (إيران) خلال أسبوعين، لكان لديهم سلاح نووي. لو لم ننفّذ هجوم (قاذفة القنابل) B-2 قبل عدة أشهر لكان لديهم سلاح نووي الآن. وعندما يمتلك أشخاص مجانين أسلحة نووية، أشياء سيئة تحصل".

ومنذ السبت، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجمات عسكرية على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.